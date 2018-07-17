 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На севере Афганистане от взрыва смертника ИГ погибли 15 талибов

    Взрыв прогремел в районе Саяд во время похорон одного из главарей движения Талибан
    © AP

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Пятнадцать человек погибли при подрыве смертника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости" , об этом заявил представитель 209 корпуса "Шахин" вооруженных сил Афганистана на севере страны Мохаммад Ханиф Резайе.

    По словам военного, взрыв прогремел в районе Саяд во время похорон одного из главарей движения "Талибан" Шира Мохаммада Газанфара, на которых присутствовали боевики движения. Во время церемонии смертник ИГ привел в действие взрывное устройство.

    Как сообщает Резайе, в результате взрыва погибли 15 боевиков, трое получили ранения. Представитель властей провинции также сообщил, что 15 человек погибли и пятеро пострадали.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi
    Fatal error: Uncaught RedisException: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error. in /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php:140 Stack trace: #0 /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php(140): session_write_close() #1 [internal function]: CHttpSession->close() #2 {main} thrown in /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php on line 140