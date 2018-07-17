На севере Афганистане от взрыва смертника ИГ погибли 15 талибов

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Пятнадцать человек погибли при подрыве смертника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости" , об этом заявил представитель 209 корпуса "Шахин" вооруженных сил Афганистана на севере страны Мохаммад Ханиф Резайе.

По словам военного, взрыв прогремел в районе Саяд во время похорон одного из главарей движения "Талибан" Шира Мохаммада Газанфара, на которых присутствовали боевики движения. Во время церемонии смертник ИГ привел в действие взрывное устройство.

Как сообщает Резайе, в результате взрыва погибли 15 боевиков, трое получили ранения. Представитель властей провинции также сообщил, что 15 человек погибли и пятеро пострадали.