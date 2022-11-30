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На севере Афганистана при взрыве в школе погибли 35 человек

На севере Афганистана при взрыве в школе погибли 35 человек По меньшей мере 15 человек погибли, 27 пострадали в результате взрыва в среду в религиозной школе в афганской провинции Саманган, расположенной на севере страны.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 15:43
На севере Афганистана при взрыве в школе погибли 35 человек

По меньшей мере 35 человек погибли, еще 23 пострадали в результате взрыва в среду в религиозной школе в афганской провинции Саманган, расположенной на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Хашт-э субх" со ссылкой на местные источники.

По их данным, большинство жертв взрыва составляют учащиеся школы. Процесс выноса тел погибших и эвакуации пострадавших из здания школы продолжается. Что послужило причиной взрыва, не уточняется.

Инцидент произошел в административном центре провинции, городе Айбак, во время полуденной молитвы. Официальных комментариев со стороны представителей местной администрации, назначенных движением "Талибан", не поступало.

По версии телеканала Al Jazeera, который ссылается на чиновника в правительстве талибов, при взрыве погибли 23 человека, еще 30 пострадали.

14.25

По меньшей мере 15 человек погибли, 27 пострадали в результате взрыва в среду в религиозной школе в афганской провинции Саманган, расположенной на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на медиков.

По их данным, взрыв произошел в административном центре провинции, городе Айбак, во время полуденной молитвы.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda məktəbdə partlayış baş verib, 15 nəfər ölüb
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