На севере Афганистана при взрыве в школе погибли 35 человек

По меньшей мере 35 человек погибли, еще 23 пострадали в результате взрыва в среду в религиозной школе в афганской провинции Саманган, расположенной на севере страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Хашт-э субх" со ссылкой на местные источники.
По их данным, большинство жертв взрыва составляют учащиеся школы. Процесс выноса тел погибших и эвакуации пострадавших из здания школы продолжается. Что послужило причиной взрыва, не уточняется.
Инцидент произошел в административном центре провинции, городе Айбак, во время полуденной молитвы. Официальных комментариев со стороны представителей местной администрации, назначенных движением "Талибан", не поступало.
По версии телеканала Al Jazeera, который ссылается на чиновника в правительстве талибов, при взрыве погибли 23 человека, еще 30 пострадали.
По меньшей мере 15 человек погибли, 27 пострадали в результате взрыва в среду в религиозной школе в афганской провинции Саманган, расположенной на севере страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на медиков.
По их данным, взрыв произошел в административном центре провинции, городе Айбак, во время полуденной молитвы.