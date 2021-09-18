На сессии ООН у глав государств и правительств не будут требовать паспорт COVID-19

Организация Объединенных Наций отменила решение о требовании паспортов COVID-19 от руководителей, участвующих в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября в ее штаб-квартире в Нью-Йорке.

Организация Объединенных Наций отменила решение о требовании паспортов COVID-19 от руководителей, участвующих в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября в ее штаб-квартире в Нью-Йорке.

Как сообщает местное бюро Report, председатель 76-й сессии Генассамблеи Абдулла Шахид заявил, что решение было отменено после резкой реакции постпреда России при ООН Василия Небензы.

Так, в письме представителям 193 стран-членов Небензя сказал, что решение не допускать участников в зал общего собрания противоречит правилам ООН. Дипломат сообщил, что здание организации признано международной территорией и не соответствует законам Нью-Йорка.

Напомним, что департамент международных отношений мэрии Нью-Йорка направил в ООН письмо, в котором напомнил им о необходимости паспорта COVID-19 при входе во внутренние помещения общественного питания города и рекомендовал применять это правило при входе в здание международного организация.

Президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид поддержал эту инициативу и решил потребовать паспорта COVID-19 у всех дипломатов.

Ожидается, что в мероприятиях недели высокого уровня ГА ООН примут участие лидеры 83 стран, 43 главы правительств и министры иностранных дел 23 стран.

Вусала Аббасова