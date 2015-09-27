На сессии ГА ООН Кэмерон откажется от требований немедленной отставки Асада

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе выступления на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намерен отказаться от требований немедленной отставки сирийского президента Башара Асада. Об этом со ссылкой на правительственный источник сегодня сообщила газета Sunday Telegraph, которая называет данный шаг "радикальным сдвигом" в британском восприятии конфликта в ближневосточной стране, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, отныне Лондон не будет препятствовать тому, чтобы сирийский лидер остался на своем посту "на переходный период". "Кэмерон не против президентства Асада в краткосрочной перспективе, пока будет формироваться правительство национального согласия", - сказал источник. "Мы всегда поддерживали идею того, что страна нуждается в политическом переходном процессе", - добавил он.

Sunday Telegraph отмечает, что изменение позиции Лондона можно рассматривать как победу президента РФ Владимира Путина, который "четко обозначил" свою готовность поддержать Асада поставкой вооружений в случае прямой военной угрозы со стороны Запада. "Позволяя Асаду хотя бы на время остаться у власти, Великобритания и США выполняют главное требование Кремля, что открывает путь для сотрудничества России и Запада в борьбе с "Исламским государством", - пишет газета.

Она также констатирует, что за последние два года кризис в САР стал практически "неразрешимой задачей" для Лондона и Вашингтона, и сотрудничество с Москвой способно сдвинуть решение этой проблемы с мертвой точки.