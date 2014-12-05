На счетах Ватикана нашли сотни миллионов неучтенных евро

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Министр экономики Ватикана Джордж Пелл заявил, что на счетах различных департаментов города-государства запрятаны сотни миллионов евро. Все эти деньги не появлялись на официальном балансе счетов Святого Престола, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В статье, опубликованной британским журналом Catholic Herald, австралийский кардинал Джордж Пелл рассказывает, что финансовая ситуация Ватикана на самом деле гораздо лучше, чем считалось ранее.

"На самом деле, мы обнаружили, что ситуация намного более благополучная, чем казалось, потому что несколько сотен миллионов евро были отложены на определенные счета и не появлялись в общем балансовом отчете", - пишет кардинал Пелл.

"Важно отметить, что Ватикан не банкрот... Святой Престол платит по счетам, имея при этом значительные активы и инвестиции", - утверждает министр Ватикана в статье.

Джордж Пелл не обвиняет Святой Престол в финансовых нарушениях, но говорит, что департаменты Ватикана долгое время пользовались практически неограниченной свободой в финансовых делах.