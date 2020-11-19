На Самоа появился первый зараженный коронавирусом

Власти Самоа зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в стране.

Власти Самоа зафиксировали первый случай заражения коронавирусом в стране.

Как передает Report, об этом сообщает Samoa Observer.

Премьер-министр страны Туилаэпу Саилеле Малиелегаои заявил, что заразившийся является моряком, он прибыл в Самоа из новозеландского города Окленд.

Он проходил обязательный карантин и его тест оказался положительным. При этом пациент сдал еще один тест, который дал отрицательный результат.

«Он был немедленно изолирован в соответствии со стандартной процедурой…Второй тест был проведен в 06:00 утра, результат был отрицательным», — сообщил премьер-министр.

Премьер Самоа добавил, что в настоящее время пациент находится на изоляции в больнице.