​На Самоа число жертв эпидемии кори приблизилось к 80

Число жертв эпидемии кори на Самоа достигло 79 человек, количество заболевших превысило пять с половиной тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает правительство страны.

На прошлой неделе сообщалось о 72 погибших и 5154 случаях заражения.

Согласно данным, опубликованным в Twitter правительства в воскресенье, с начала вспышки в середине октября было зарегистрировано 5520 случаев заболевания, из которых 26 - за последние 24 часа. С начала кампании по массовой вакцинации островного государства, в котором проживает около 200 тысяч человек, прививки получило уже 94% населения.

Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии 16 октября после первых смертельных случаев. Массовую вакцинацию власти страны объявили 18 ноября. Большая часть погибших - дети в возрасте до четырех лет.