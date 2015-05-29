МИД России: На саммите ШОС может начаться процедура приема в организацию Индии и Пакистана

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Москве рассчитывают, что на саммите ШОС в Уфе 9-10 июля удастся выйти на конкретные решения, касающиеся процедуры приема новых государств-членов ШОС, в частности Индии и Пакистана. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил специальный представитель президента России по делам ШОС, директор Департамента азиатско-тихоокеанского сотрудничества МИД России Бахтиер Хакимов.

"Все ждут важнейшего решения, начнется ли расширение ШОС или не начнется, - отметил он. - Но велика вероятность того, что нам удастся выйти на определенные конкретные решения, касающиеся начала процедуры приема Индии и Пакистана".

"Мы получили в последние дни обнадеживающие сигналы от партнеров, - подчеркнул дипломат. - Но наши предложения более широкие. В том числе, это касается 12 заявок государств, которые намерены войти в организацию в том или ином статусе".

В качестве кандидатов, по словам дипломата, рассматриваются Армения и Азербайджан. "Иран добивается полноправного членства, Беларусь намерена получить статус наблюдателя, есть заявки от Непала, Камбоджи, недавно обратились Сирия и Египет, - добавил он. - ШОС интересует всех".