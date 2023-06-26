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На саммите НАТО утвердят пакет помощи Украине

На саммите НАТО утвердят пакет помощи Украине Пакет помощи Киеву будет утвержден на июльском саммите Североатлантического альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.
Другие страны
26 июня 2023 г. 13:35
На саммите НАТО утвердят пакет помощи Украине

Пакет помощи Киеву будет утвержден на июльском саммите Североатлантического альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"На вильнюсской встрече в верхах мы договоримся о пакете помощи Украине, чем еще более упрочим наши связи и приблизим Украину к альянсу", - сказал он, не уточнив, что войдет в новый пакет помощи.

По его словам, будущее Украины в сфере безопасности видится через призму членства в альянсе. "Место Украины - в НАТО. Союзники согласны в этом. Решение о членстве примут Украина и члены альянса. У России права вето нет", - отметил Столтенберг.

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