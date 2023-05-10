На саммите G7 в Хиросиме обсудят вопрос о замороженной собственности россиян

Участники саммита Группы семи (G7), который пройдет 19-21 мая в японском городе Хиросима, ведут подготовку к обсуждению судьбы замороженного за границей имущества граждан России. Его предлагается использовать в целях восстановления экономики Украины, одна

Участники саммита Группы семи (G7), который пройдет 19-21 мая в японском городе Хиросима, ведут подготовку к обсуждению судьбы замороженного за границей имущества граждан России. Его предлагается использовать в целях восстановления экономики Украины, однако конфискации такого рода препятствует законодательство о неприкосновенности частной собственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду японская газета Sankei.

В марте Минфин США сообщил, что Вашингтон и его союзники за последний год заморозили активы граждан РФ на сумму более 58 млрд долларов. Речь идет о вкладах в банках, недвижимости, яхтах, самолетах и ином имуществе. Этим вопросом занимается международная целевая группе REPO (многосторонний орган Запада, ведающий поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций). В нее входят министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии.

Власти Украины требуют использовать замороженные активы для оказания ей помощи. По оценке Всемирного банка, на восстановление экономики страны потребуется порядка 411 млрд долларов в течение 10 лет.

По данным газеты, на пути воплощения такой идеи "имеются юридические трудности, поскольку конфискация правительствами частного имущества будет означать насильственное изменение прав собственности". До сих пор, напоминает Sankei, каких-либо общих решений в рамках G7 на этот счет не принималось