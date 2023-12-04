На саммите ЕС примут решение о начале переговоров с Киевом и Кишиневом о членстве

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза на саммите 14-15 декабря решат начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в состав сообщества.

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза на саммите 14-15 декабря решат начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в состав сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

В проекте итоговой декларации саммита отмечается, что "Евросовет решает открыть переговоры о членстве с Украиной и Молдовой".

Кроме того, лидеры ЕС заявят о готовности начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве, когда страна выполнит необходимые условия. Также в проекте декларации говорится, что ЕС готов предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, "если страна выполнит необходимые условия".

Европейские дипломаты отмечают, что это первая версия итоговой декларации, которая, как ожидается, будет изменена в ходе переговоров между представителям стран-членов до самого саммита.