О нас

На саммите ЕС примут решение о начале переговоров с Киевом и Кишиневом о членстве

На саммите ЕС примут решение о начале переговоров с Киевом и Кишиневом о членстве Лидеры 27 стран-членов Евросоюза на саммите 14-15 декабря решат начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в состав сообщества.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 19:55
На саммите ЕС примут решение о начале переговоров с Киевом и Кишиневом о членстве

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза на саммите 14-15 декабря решат начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в состав сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

В проекте итоговой декларации саммита отмечается, что "Евросовет решает открыть переговоры о членстве с Украиной и Молдовой".

Кроме того, лидеры ЕС заявят о готовности начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве, когда страна выполнит необходимые условия. Также в проекте декларации говорится, что ЕС готов предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, "если страна выполнит необходимые условия".

Европейские дипломаты отмечают, что это первая версия итоговой декларации, которая, как ожидается, будет изменена в ходе переговоров между представителям стран-членов до самого саммита.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi