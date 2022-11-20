На саммите COP27 решили создать фонд помощи бедным странам от ущерба климатических явлений

Участники конференции ООН по климату COP27 в субботу на переговорах достигли договоренности о создании фонда для особо уязвимых стран, который будет направлен на компенсацию ущерба, вызванного климатическими изменениями.

Участники конференции ООН по климату COP27 в субботу на переговорах достигли договоренности о создании фонда для особо уязвимых стран, который будет направлен на компенсацию ущерба, вызванного климатическими изменениями.

Как передает Report , об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

"На климатических переговорах ООН достигли договоренности о создании фонда, который будет компенсировать ущерб, нанесенный климатом в странах, считающихся особенно уязвимыми, заявили официальные лица", - пишет газета.

Отмечается, что из фонда будут выделять средства на компенсацию убытков и ущерба, возникших, например, при повышении уровня моря, усиленных штормах и других явлений.

По данным WSJ, США будут активнее других предпринимать усилия по предоставлению финансирования развивающимся странам.

Официальные лица предупредили, что сделка о возмещении убытков является частью будущего основного соглашения саммита, по которому все еще ведут переговоры.

Напомним, что конференция ООН по климату COP27 проходит с 6 ноября в Шарм-эль-Шейхе. Планировалось, что она завершится 18 ноября, однако ее продлили из-за отсутствия консенсуса по итоговому документу.