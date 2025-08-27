На Сахалине автобус с пассажирами оказался в воде из-за ливня

На Сахалине чуть не утонул автобус с пассажирами.
Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту Невельск - село Колхозное, съехал в кювет в результате сильного ливня и подтопления дорожного полотна.
По словам очевидцев, ситуация на месте происшествия была критической. Дорожное полотно полностью скрылось под водой. Водитель не смог избежать съезда в кювет в таких сложных погодных условиях.
“Мы шли по колено в воде. Кое-как выбрались из автобуса, потеряли сумки”,- сообщил пострадавший.
Спасательные службы пока не прокомментировали происшествие, информация о пострадавших уточняется.
Также сообщается, что из-за сильных ливней в одном из близлежащих сел разрушен мост, а в зоне подтопления оказались 69 домов. В пункты временного размещения отправили 37 человек.