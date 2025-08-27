На Сахалине автобус с пассажирами оказался в воде из-за ливня

О нас

27 августа 2025 г. 09:39
На Сахалине чуть не утонул автобус с пассажирами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту Невельск - село Колхозное, съехал в кювет в результате сильного ливня и подтопления дорожного полотна.

По словам очевидцев, ситуация на месте происшествия была критической. Дорожное полотно полностью скрылось под водой. Водитель не смог избежать съезда в кювет в таких сложных погодных условиях.

“Мы шли по колено в воде. Кое-как выбрались из автобуса, потеряли сумки”,- сообщил пострадавший.

Спасательные службы пока не прокомментировали происшествие, информация о пострадавших уточняется.

Также сообщается, что из-за сильных ливней в одном из близлежащих сел разрушен мост, а в зоне подтопления оказались 69 домов. В пункты временного размещения отправили 37 человек.

