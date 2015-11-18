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    Более 50 человек погибли в результате двух взрывов на северо-востоке Нигерии - ДОПОЛНЕНО

    Две террористки-смертницы привели в действия самодельные взрывные устройства на городском рынке мобильных телефонов

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Более 50 человек погибли, десятки получили ранения сегодня в результате двух взрывов в нигерийском городе Кано на северо-востоке страны. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

    По его данным, две террористки-смертницы привели в действия самодельные взрывные устройства на городском рынке мобильных телефонов. 

    ***20:15

    Мощный взрыв прогремел на рынке электронных устройств в городе Кано на северо-востоке Нигерии, есть погибшие и пострадавшие.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, взрыв произошел "глубоко внутри" рынка около 16:00 по местному времени. На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы.

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