Более 50 человек погибли в результате двух взрывов на северо-востоке Нигерии - ДОПОЛНЕНО

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Более 50 человек погибли, десятки получили ранения сегодня в результате двух взрывов в нигерийском городе Кано на северо-востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По его данным, две террористки-смертницы привели в действия самодельные взрывные устройства на городском рынке мобильных телефонов.

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Мощный взрыв прогремел на рынке электронных устройств в городе Кано на северо-востоке Нигерии, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, взрыв произошел "глубоко внутри" рынка около 16:00 по местному времени. На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы.