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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 08:29
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в сторону центра;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

4. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

5. Заторы наблюдаются в направлении трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

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