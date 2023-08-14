На румынском черноморском курорте Костинешть произошел взрыв

Сильный взрыв произошел в понедельник в Черном море в районе причала на румынском курорте Костинешть. О пострадавших не сообщается.

Сильный взрыв произошел в понедельник в Черном море в районе причала на румынском курорте Костинешть. О пострадавших не сообщается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agerpres.

На место происшествия выехали пожарные, спасатели и водолазы румынских ВМС. Как сообщил представитель инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Констанца Андрей Эне, причины произошедшего устанавливаются.

Позднее СМИ сообщили об обнаружении "второй мины", дрейфующей в районе причала в Костинешть. Пресс-служба ВМС Румынии информировала, что новая команда водолазов "в кратчайшие сроки отправится на корабле береговой охраны из Мангалии в указанный район для оценки ситуации и вмешательства, если мина будет обнаружена".

В эти дни на румынском черноморском побережье зарегистрировано рекордное количество отдыхающих, ожидается, что их количество достигнет примерно 110 тыс. человек 15 августа, когда в стране отмечается день ВМС.