На ремонт Белого дома потратили 3,4 млн долларов во время отпуска Трампа

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Масштабный комплекс работ по ремонту и реновации Белого дома был осуществлен за время рабочего отпуска президента США Дональда Трампа, который он провел в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Главной задачей специалистов было за 17 дней обновить сильно устаревшую систему кондиционирования воздуха. Ее усовершенствование обошлось казне в 1,9 млн. долларов. Помимо этого была отремонтирована центральная система отопления и очищены вентиляционные каналы.

Также были усовершенствованы некоторые элементы компьютерных систем, осуществлен косметический ремонт в некоторых помещениях, устранены протечки в районе зала, где проводят регулярные пресс-брифинги. Трамп распорядился использовать при работах только материалы, произведенные в США и менять мебель только на ту, что изготовлена на территории страны.

Некоторые изменения произошли и в Овальном кабинете - помещении в западном крыле резиденции, где работает президент. Там поклеили новые обои кремового цвета, которые выбрал сам Трамп, вместо прежних полосатых обоев желтоватого цвета. Трамп выбрал новый круглый ковер с растительным орнаментом. Замена ковра обошлась казне в 1,17 млн долларов.

Реновация Белого дома была запланирована еще при прежнем главе государства Бараке Обаме, однако реализовали проект только сейчас. Всего на работы потратили порядка 3,4 млн долларов, они были завершены 20 августа.