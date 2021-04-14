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На реконструкцию Нотр-Дама собрали 830 млн евро пожертвований

На реконструкцию Нотр-Дама собрали 830 млн евро пожертвований 830 миллионов евро пожертвований собрано на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от разрушительного пожара в 2019 году.
Другие страны
14 апреля 2021 г. 18:52

830 миллионов евро пожертвований собрано на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от разрушительного пожара в 2019 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила министр культуры Франции Розелин Башло.

"Было собрано 830 миллионов евро пожертвований, абсолютно беспрецедентная сумма. Естественно, я являюсь гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда ", - сказала Башло, отвечая на вопросы в сенате.

Министр отметила, что собранная сумма позволит начать реставрацию Нотр-Дама.

Глава минкульта заверила, что Нотр-Дам вновь откроется в 2024 году.

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