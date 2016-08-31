На реке Гудзон в Нью-Йорке паром протаранил группу каякеров

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Паром протаранил группу каякеров на реке Гудзон в США, в результате пострадали по меньшей мере 11 человек.

Как передает Report, об этом сообшил Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти Нью-Йорка.

По данным полиции, инцидент произошел вечером в районе западной части острова Манхэттен. Как сообщил представитель полиции, состояние одного пострадавшего оценивается как критическое.

Местные власти расследуют обстоятельства инцидента.