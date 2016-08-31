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    На реке Гудзон в Нью-Йорке паром протаранил группу каякеров

    Cостояние одного пострадавшего оценивается как критическое

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Паром протаранил группу каякеров на реке Гудзон в США, в результате пострадали по меньшей мере 11 человек.

    Как передает Report, об этом сообшил Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти Нью-Йорка.

    По данным полиции, инцидент произошел вечером в районе западной части острова Манхэттен. Как сообщил представитель полиции, состояние одного пострадавшего оценивается как критическое.

    Местные власти расследуют обстоятельства инцидента.

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