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На Рейкьявик после извержения вулкана надвигается токсичное облако

На Рейкьявик после извержения вулкана надвигается токсичное облако Рейкьявик может накрыть токсичным облаком после извержения вулкана на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 00:54
На Рейкьявик после извержения вулкана надвигается токсичное облако

Рейкьявик может накрыть токсичным облаком после извержения вулкана на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии.

Как передает Report со ссылкой на BBC, извержение вулкана, которое началось поздно вечером в понедельник, произошло после нескольких недель сильных землетрясений и толчков.

Метеорологическое управление Исландии сообщило, что ядовитый дым от вулкана может достичь столицы к вечеру вторника или утру среды.

В прошлом месяце из рыбацкого городка Гриндавик, которому угрожал поток лавы, были эвакуированы около 4 тыс. человек. Извержение можно было увидеть из Рейкьявика, который находится примерно в 42 км к северо-востоку от Гриндавика.

Очевидец из столицы рассказал BBC, что половина неба в направлении города "осветилась красным" из-за извержения.

В 2010 году, после извержения вулкана Эйяфьятлайокудль, шлейф пепла поднялся на несколько километров в атмосферу, что нарушило авиасообщение в Европе на несколько дней.

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