На референдуме в Пуэрто-Рико решили присоединиться к США

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Жители Пуэрто-Рико на референдуме одобрили обращение к конгрессу США с просьбой присоединить остров к Америке и сделать его 51-м американским штатом, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Явка на референдуме составила всего 23%. За присоединение к США высказались 97% пришедших на избирательные участки.

Результаты референдума не обязывают власти Пуэрто-Рико запускать процедуру присоединения. К тому же окончательное решение будет за конгрессом США.

Это уже пятый референдум о статусе Пуэрто-Рико, предыдущий состоялся в 2012 году. На нем 60% проголосовавших высказались за присоединение к США. Однако американский конгресс не предпринял никаких действий после того референдума.