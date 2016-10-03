На референдуме о беженцах в Венгрии проголосовали менее 50% избирателей

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал итоги референдума победой противников насильственного распределения квот на мигрантов между странами ЕС.

Как сообщает Report, порядка 98% проголосовавших высказались против намерений Евросоюза разместить в странах-членах блока 160 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, 1294 из которых должны достаться Венгрии.

Орбан призвал лидеров ЕС обратить внимание на результаты голосования.

При этом явка на референдуме была ниже необходимого минимума: проголосовали 43% избирателей, имеющих право голоса, а минимум составляет 50%.

Это дало оппозиции основания заявлять, что результаты референдума должны быть объявлены недействительными. Однако премьер назвал итог голосования исчерпывающим и с политической точки зрения, и с точки зрения законности.

По данным ЦИК, референдум может быть признан несостоявшимся. Решение об этом будет принято после обработки 100% голосов.