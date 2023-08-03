На ракетной базе на Тайване произошло возгорание, четверо ранены

Случайное возгорание возникло на научно-исследовательской военной базе по разработке ракетного вооружения на Тайване.

Случайное возгорание возникло на научно-исследовательской военной базе по разработке ракетного вооружения на Тайване.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова, четыре человека получили ранения.

По его данным, речь идет о базе Цзюпэн в районе города Маньчжоу в уезде Пиндун на юге Тайваня. Там проводятся исследования и испытания Чжуншаньского института науки и технологий, который выполняет разработки для нужд вооруженных сил острова.

Все пострадавшие госпитализированы. Как указывает агентство, один из них получил ожоги 90% тела, его состояние оценивается как тяжелое. Другие подробности об инциденте пока не приводятся.

Согласно открытым источникам, на базе проводятся испытания ракетного вооружения, в том числе крылатых ракет серии "Сюнфэн" и "Сюншэн" класса "поверхность - поверхность", дальность действия которых может превышать 1 тыс. км.