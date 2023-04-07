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На пятничную молитву в мечеть Аль-Акса пришли 130 тыс. мусульман

На пятничную молитву в мечеть Аль-Акса пришли 130 тыс. мусульман Около 130 тыс. мусульман пришли в пятницу на общую молитву к священной для последователей ислама мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме.
Другие страны
7 апреля 2023 г. 16:44
На пятничную молитву в мечеть Аль-Акса пришли 130 тыс. мусульман

Около 130 тыс. мусульман пришли в пятницу на общую молитву к священной для последователей ислама мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. По его данным, верующие заполнили как саму Аль-Аксу, так и прилегающую к мечети территорию в Старом городе.

Перед пятничным намазом израильская полиция перекрыла почти все входы в Старый город, чтобы не допустить еще большего скопления мусульман у Аль-Аксы. С той же целью были заблокированы все переходы с палестинского Западного берега реки Иордан на израильскую территорию. К Храмовой горе были стянуты дополнительные отряды израильских сил безопасности, а к самой мечети - не менее 2,3 тыс. правоохранителей.

Общая молитва мусульман проходит в третью пятницу священного месяца поста Рамазан. По сведениям телеканала, который ведет прямой репортаж с Храмовой горы, на данный момент вблизи Аль-Аксы сохраняется относительно спокойная обстановка. В свою очередь телеканал Al Mayadeen сообщил, что на месте молитвы группы палестинской молодежи развернули несколько плакатов в поддержку сопротивления в секторе Газа и начали выкрикивать антиизраильские лозунги.

Пятничный намаз на Храмовой горе проходит на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта. Несколько часов назад в результате вооруженного нападения, совершенного недалеко от израильского поселения Хамра на Западном берегу реки Иордан, погибли две женщины.

Во вторник палестинское агентство WAFA сообщило, что израильские силовики ворвались в мечеть Аль-Акса, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также резиновые пули и дубинки.

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