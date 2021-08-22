На протесты во Франции вышли 175 тыс. человек

Более 175,5 тысяч человек приняли участие в протестных акциях против санитарных пропусков в субботу по всей Франции.

Более 175,5 тысяч человек приняли участие в протестных акциях против санитарных пропусков в субботу по всей Франции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Протестные акции проходили шестую субботу подряд во многих городах страны, в том числе в Париже.

В прошлую субботу число участников манифестаций против санитарных пропусков было выше и составляло почти 215 тыс.

С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.