На протестах в Сенегале после ареста оппозиционера погибли два человека

Два человека погибли на протестах в городе Зигиншор на юге Сенегала после ареста одного из лидеров сенегальской оппозиции Усмана Сонко.

Два человека погибли на протестах в городе Зигиншор на юге Сенегала после ареста одного из лидеров сенегальской оппозиции Усмана Сонко.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

"Министерство внутренних дел было проинформировано об обнаружении тел двоих мужчин в понедельник, 31 июля 2023 года, в ходе демонстраций в Зигиншоре", - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте МВД.

Ведомство также призвало население к спокойствию, заявив, что для мира и покоя в стране "принимаются все меры".

В понедельник власти Сенегала распустили главную оппозиционную партию страны "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF), обвинив ее руководителей в подрывной деятельности. На прошлой неделе по обвинению в призывах к восстанию был задержан лидер PASTEF Усман Сонко. Как передавало Сенегальское агентство печати (APS) со ссылкой на адвоката, в понедельник оппозиционеру предъявили официальные обвинения и заключили его под стражу.

Задержание Сонко вызвало волну протестов в стране. В начале июня он уже был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в "растлении молодежи". Приговор фактически отменял планы оппозиционного политика участвовать в президентских выборах, которые запланированы на февраль 2024 года.