На протестах в Гамбурге 11 человек получили тяжелые ранения

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В результате инцидента во время протестов в западной части Гамбурга 11 демонстрантов получили тяжелые ранения, еще у троих легкие травмы.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтерс со ссылкой на местную пожарную службу.

Сообщается, что после "столкновений с оперативными силами" демонстранты забрались на ограждающую решетку, находящуюся на территории неназванной компании. Ограждение рухнуло, а находящиеся на нем люди упали с высоты около четырех метров.

Саммит G20 проходит в Гамбурге 7-8 июля. По последним данным, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими на улицах Гамбурга, достигло 159 человек, 45 нарушителей порядка задержаны.