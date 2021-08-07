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На протестах против санитарных пропусков в Париже полиция применила перцовый газ

На протестах против санитарных пропусков в Париже полиция применила перцовый газ Полиция распылила перцовый спрей на участников манифестации против санитарных пропусков в Париже, которая в субботу стартовала со станции Пон-де-Нейи.
Другие страны
7 августа 2021 г. 17:54
На протестах против санитарных пропусков в Париже полиция применила перцовый газ

Полиция распылила перцовый спрей на участников манифестации против санитарных пропусков в Париже, которая в субботу стартовала со станции Пон-де-Нейи.

Как сообщает Report, об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В субботу во французской столице проходят несколько акций протеста против санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Одна из манифестаций, в которой участвуют в том числе представители движения "Желтые жилеты", стартовала после 13.00 со станции Пон-де-Нейи. Конечной точкой маршрута шествия станет площадь Шатле.

Акция проходила мирно, однако в 17-м округе столицы между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов начались небольшие стычки. Полиция распылила перцовый спрей на участников акции. Через некоторое время колонна демонстрантов двинулась дальше по намеченному маршруту.

В четверг Конституционный совет Франции поддержал расширение действия санитарного пропуска, предполагающего наличие вакцинации или отрицательного теста на коронавирус, при посещении кафе, ресторанов и торговых центров.

Расширенный санитарный пропуск начнет действовать с 9 августа.

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