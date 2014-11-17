​На президентских выборах в Румынии победил Клаус Йоханнис

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ На президентских выборах в Румынии победил мэр города Сибиу Клаус Йоханнис.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, его соперник, премьер-министр страны Виктор Понта, признал свое поражение.

"Я позвонил господину Йоханнису и поздравил его", — заявил агентству Понта, несмотря на то, что первые результаты должны быть опубликованы не раньше 04.00 по местному времени (05.00 мск).

По данным exit poll, разрыв между кандидатами минимальный: премьер-министр страны Виктор Понта набирает между 50-50,9% голосов избирателей, мэр города Сибиу Клаус Йоханнис — 49,1-50,9%.

Первый тур выборов президента Румынии прошел 2 ноября.

Нынешний, покидающий свой пост президент Румынии Траяна Бэсеску занимает свою должность с 20 декабря 2004 года.