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На президентских выборах в Узбекистане проголосовали более 52% избирателей

На президентских выборах в Узбекистане проголосовали более 52% избирателей Число проголосовавших на досрочных президентских выборах в Узбекистане достигло 10 052 289 человек, что составляет 52.16% от общего числа избирателей (19 270 212 чел.)
Другие страны
9 июля 2023 г. 13:17
На президентских выборах в Узбекистане проголосовали более 52% избирателей

Число проголосовавших на досрочных президентских выборах в Узбекистане достигло 10 052 289 человек, что составляет 52.16% от общего числа избирателей (19 270 212 чел.)

Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Бахром Кучкоров.

Самое большое число голосовавших из городов Кашкадарья - 983 551 человек (53, 16%), Самарканд- 1 096 8114 (52, 38%), Фергана - 1 222 475 (55, 41%).

Напомним, что голосование продолжится до 20:00 по местному времени.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda seçicilərin 52 %-dən çoxu səs verib

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