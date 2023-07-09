На президентских выборах в Узбекистане проголосовали более 52% избирателей

Число проголосовавших на досрочных президентских выборах в Узбекистане достигло 10 052 289 человек, что составляет 52.16% от общего числа избирателей (19 270 212 чел.)
Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Бахром Кучкоров.
Самое большое число голосовавших из городов Кашкадарья - 983 551 человек (53, 16%), Самарканд- 1 096 8114 (52, 38%), Фергана - 1 222 475 (55, 41%).
Напомним, что голосование продолжится до 20:00 по местному времени.