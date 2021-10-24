На президентских выборах в Узбекистане отмечается высокая явка

"Явка избирателей на президентских выборах в Узбекистане сегодня высокая".

"Явка избирателей на президентских выборах в Узбекистане сегодня высокая".

Как передает командированный в Ташкент сотрудник Report, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана завершила составление списков избирателей в ходе кампании. По этой причине избиратели не испытывают затруднений при голосовании на избирательных участках. Созданы технические условия для граждан с правом голоса. При этом голосование было адаптировано к условиям пандемии. Таким образом, были продезинфицированы избирательные участки, измерена температура избирателей, и им предоставили возможность голосовать поочередно, чтобы избежать скопления людей.

Голосование осуществляется на 10 761 избирательном участке. В едином списке избирателей зарегистрировано 19,8 миллиона избирателей. Около 900 тысяч из них проголосуют впервые.

На избирательных участках установлены камеры видеонаблюдения, созданы все условия для того, чтобы представители политических партий и кандидаты в президенты внимательно наблюдали за процессом голосования. Наблюдатели от СНГ, прибывшие в страну для наблюдения за президентскими выборами, не обнаружили нарушений в избирательном процессе. В то же время другие наблюдатели отметили, что избирательный процесс был прозрачным и справедливым.

За избирательным процессом следят около 1 000 международных наблюдателей от СНГ, Парламентской ассамблеи СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других стран, а также 268 делегатов из 41 страны. Для освещения выборов аккредитовано 116 иностранных и около 1 500 местных журналистов. Избирательные участки закрываются в 19:00 по местному времени.

Отметим, что в выборах принимают участие 5 кандидатов от политических партий, действующих в Узбекистане: действующий глава государства Шавкат Мирзиеев (Либерально-демократическая партия Узбекистана); Максуда Варисова (Народно-демократическая партия Узбекистана); Алишер Кадыров (Демократическая партия "Миллий тикланиш"); Бахром Абдухалимов (Социал-демократическая партия "Адолат"); Нарзулла Обломурадов (Экологическая партия).

Завтра ЦИК объявит первые результаты выборов. Новый президент должен вступить в должность не позднее, чем через два месяца после дня выборов.