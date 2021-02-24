На президентских выборах в Нигере победил кандидат от правящей партии Кандидат от правящей партии Мохамед Базум победил на президентских выборах в Нигере.
Во втором туре Мохамед Базум получил 55,57% голосов избирателей, он выиграл у своего конкурента Махамана Усмана, сообщила комиссия.
Напомним, что по итогам первого тура, который прошел 27 декабря минувшего года, никто из участвовавших в нем 30 кандидатов не получил необходимые 50% плюс один голос.
Отметим, что прошедшие выборы являются первыми в современной истории Нигера, когда власть от одного демократические избранного президента будет передана другому в рамках действующей конституции. Основной закон ограничивает полномочия главы государства двумя сроками. Действующий президент Нигера Махамаду Иссуфу, который избирался дважды, поддержал кандидатуру своего ближайшего соратника Мохамеда Базума. Новоизбранный президент занимал в различные годы высокие правительственные посты, включая государственного министра, министра внутренних дел, министра иностранных дел.