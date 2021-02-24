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На президентских выборах в Нигере победил кандидат от правящей партии

На президентских выборах в Нигере победил кандидат от правящей партии На президентских выборах в Нигере победил кандидат от правящей партии Кандидат от правящей партии Мохамед Базум победил на президентских выборах в Нигере.
Другие страны
24 февраля 2021 г. 06:46
На президентских выборах в Нигере победил кандидат от правящей партии
Мохамед Базум

На президентских выборах в Нигере победил кандидат от правящей партии Кандидат от правящей партии Мохамед Базум победил на президентских выборах в Нигере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на избирательную комиссию Нигера, которая посчитала результаты состоявшегося 21 февраля второго тура выборов главы государства.

Во втором туре Мохамед Базум получил 55,57% голосов избирателей, он выиграл у своего конкурента Махамана Усмана, сообщила комиссия.

Напомним, что по итогам первого тура, который прошел 27 декабря минувшего года, никто из участвовавших в нем 30 кандидатов не получил необходимые 50% плюс один голос.

Отметим, что прошедшие выборы являются первыми в современной истории Нигера, когда власть от одного демократические избранного президента будет передана другому в рамках действующей конституции. Основной закон ограничивает полномочия главы государства двумя сроками. Действующий президент Нигера Махамаду Иссуфу, который избирался дважды, поддержал кандидатуру своего ближайшего соратника Мохамеда Базума. Новоизбранный президент занимал в различные годы высокие правительственные посты, включая государственного министра, министра внутренних дел, министра иностранных дел.

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