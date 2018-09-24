На президентских выборах на Мальдивах победил кандидат от оппозиции

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Кандидат от оппозиции Ибрахим Мохамед Солих победил на выборах президента Мальдив, которые прошли накануне.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местный портал Mihaaru.

По данным портала, Солих набрал 58,4% голосов против 41,6%, набранных действующим президентом Мальдив Абдуллой Ямином.

Как сообщает портал, всего в голосовании принимали участие более 232 тысяч человек, из них более 134 тысяч проголосовали за Солиха.

Солих представляет Совместную оппозиционную коалицию Мальдив.