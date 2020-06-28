​На президентских выборах в Малави победил лидер оппозиции

Лидер оппозиции Лазарус Чаквера одержал победу на выборах президента Малави.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила избирательная комиссия. По ее данным, Чаквера набрал 58,57% голосов.

Напомним, что голосование в Малави состоялось 23 июня - спустя 13 месяцев после президентских выборов весны 2019 года, на которых победил Питер Артур Мутарика. Конституционный суд страны 3 февраля отменил результаты волеизъявления из-за допущенных в его ходе нарушений, были назначены перевыборы.

Лазарус Чаквера - глава Партии конгресса Малави. В 2014 году он уже баллотировался на пост президента, однако уступил Мутарике и возглавил официальную оппозицию в парламенте. Программа Чакверы включает борьбу с коррупцией, удвоение минимальной заработной платы, льготное кредитование молодежи и женщин, субсидирование сельского хозяйства, смягчение налогового законодательства и другие меры.