На президента Венесуэлы подали иск в Международный уголовный суд

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Группа сенаторов из Колумбии и Чили подала во вторник иск против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Международный уголовный суд в Гааге.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, среди обвинений, которые предъявляют Мадуро законодатели, - пытки и осуществление сегрегации в отношении населения.
"Это делается, чтобы канцелярия прокурора суда в Гааге узнала о фактах и ситуациях, которые могли бы быть преступлениями, находящимися в компетенции этого суда, таких как руководство убийствами, насильственные депортации или перемещения, незаконные помещения в тюрьмы или задержания, пытки, преследования отдельных групп или коллективов и насильственное исчезновение людей", - говорится в заявлении, размещенном на сайте колумбийского парламентария Ивана Дуке.
По словам Дуке, иск содержит 56 страниц, описывающих возможные преступления со стороны президента Венесуэлы, которые подпадают под действие Римского статута.
News DepartmentАвтор новости
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