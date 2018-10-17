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    На президента Гаити совершили покушение на государственной церемонии, есть раненые

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/  На президента Гаити Жовенеля Моиза совершили покушение на государственной церемонии, посвященной годовщине смерти основателя государства Жан-Жака Дессалина.

    Как передает Report, по предварительным данным, неизвестные преступники открыли огонь по трибуне, где находился политик. В результате инцидента пострадали три человека - сотрудники службы охраны главы государства. В настоящее время лидер Гаити эвакуирован в безопасное место. Он не пострадал. Правоохранительные органы разыскивают нападавшего и других причастных к данном инциденту.

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