На пост спикера Палаты представителей США предложили кандидатуру Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США Трой Нелс (республиканец от штата Техас) предложил кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на пост спикера нижней палаты американского законодательного органа после смещения с этой должности его однопарт

Член Палаты представителей Конгресса США Трой Нелс (республиканец от штата Техас) предложил кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на пост спикера нижней палаты американского законодательного органа после смещения с этой должности его однопартийца Кевина Маккарти (от штата Калифорния).

Как передает Report, об этом написал законодатель в социальной сети X (ранее Twitter).

"Кевин Маккарти не будет вновь добиваться избрания спикером. Я выдвигаю кандидатуру Дональда Трампа на должность спикера Палаты представителей", - отметил Нелс. Пост спикера нижней палаты Конгресса является третьим по значимости в государственной иерархии США.

Ранее большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США. Причиной стали резкие идеологические противоречия между ним и Маккарти. Гетц и другие республиканцы из нижней палаты Конгресса, придерживающиеся правых и крайне правых взглядов, не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.