На пост премьера Великобритании будут претендовать десять политиков

Кандидатами на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании зарегистрированы десять человек.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщил управляющий комитет консерваторов.

Лидерами гонки, по мнению политологов, являются бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Борис Джонсон, действующий министр иностранных дел Джереми Хант и бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

Также в списке кандидатов министр природных ресурсов Майкл Гоув, экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом, министр международного развития Рори Стюарт, глава МВД Саджид Джавид, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр труда и пенсий Эстер Макви и представитель Минфина при палате общин Марк Харпер.

Выборный процесс, как ожидается, закончится во второй половине июля. До этого момента на посту останется Тереза Мэй, которая официально ушла с поста 7 июня.