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На пост первого замгоссекретаря США выдвинут координатора Белого дома по АТР

На пост первого замгоссекретаря США выдвинут координатора Белого дома по АТР Американский президент Джо Байден готовится выдвинуть на пост первого заместителя госсекретаря США кандидатуру Курта Кэмпбелла.
Другие страны
19 октября 2023 г. 21:10
На пост первого замгоссекретаря США выдвинут координатора Белого дома по АТР

Американский президент Джо Байден готовится выдвинуть на пост первого заместителя госсекретаря США кандидатуру Курта Кэмпбелла.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.

Ссылаясь на трех лиц, осведомленных о принятом американским лидером решении, она уточнила, что в настоящее время завершается процесс проверок, связанных с предстоящим официальным внесением кандидатуры Кэмпбелла на рассмотрение Сената Конгресса США. Верхняя палата Конгресса утверждает кадровые назначения высокого уровня в исполнительной ветви власти. В нынешней американской администрации Кэмпбелл занимает с января 2021 года должность координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома.

После ухода в конце июля с госслужбы Уэнди Шерман пост первого заместителя главы внешнеполитического ведомства США остается вакантным. Временно исполняющей обязанности первого замгоссекретаря является Виктория Нуланд. Последняя работает с мая 2021 года заместителем госсекретаря США по политическим делам.

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