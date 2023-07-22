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На пост начштаба ВМС США впервые в истории выдвинули женщину

На пост начштаба ВМС США впервые в истории выдвинули женщину На должность начальника штаба ВМС США впервые в американской истории выдвинута женщина - адмирал Лиза Франкетти.
Другие страны
22 июля 2023 г. 00:59
На пост начштаба ВМС США впервые в истории выдвинули женщину

На должность начальника штаба ВМС США впервые в американской истории выдвинута женщина - адмирал Лиза Франкетти.

Об этом сообщает Report со ссылкой зарубежные СМИ.

В письменном заявлении американского президента Джо Байдена, распространенном Белым домом, говорится, что кандидатура Франкетти вносится на рассмотрение Сената Конгресса США. "Она является второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США. Если ее кандидатура будет утверждена, она вновь войдет в историю как первая женщина на посту начальника штаба ВМС и в составе Комитета начальников штабов ВС США", - отмечается в заявлении.

В настоящее время Франкетти является замначальника штаба американских ВМС.

Кроме того, Байден выдвинул на должность замначальника штаба ВМС вице-адмирала Джеймса Килби, на должность главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США - адмирала Сэмюэла Папаро и на должность командующего ВМС на Тихом океане - вице-адмирала Стивена Кейлера. Глава американской администрации призвал верхнюю палату Конгресса как можно скорее утвердить все эти кадровые назначения.

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