На пост министра иностранных дел Норвегии впервые назначена женщина

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Назначен новый министр иностранных дел Норвегии.

Как сообщает Report, на эту должность назначена бывший министр обороны королевства Ине Эриксен Сорейде. Как отмечает Reuters, она станет первой женщиной на посту главы МИД.

На этой должности Ине Эриксен Сорейде сменит Борге Бренде, который продолжит карьеру в качестве главы Всемирного экономического форума.

41-летняя И.Э.Сорейде представляет Консервативную партию Норвегии.