Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день на пост Генерального секретаря ООН претендуют шесть официальных кандидатов. Все они из региона Восточной Европы. Как сообщает Report, об этом на брифинге для журналистов заявил председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Могенс Люккетофт.

"У нас шесть официальных кандидатов. Все они из Восточной Европы. Три женщины и трое мужчин. Это Срджян Керим из бывшей югославской Республики Македония, Весна Пусич из Хорватии, Игор Лукшич из Черногории, Данило Тюрк из Словении, Ирина Бокова из Болгарии и Наталья Герман из Республики Молдова", - заявил Могенс Люккетофт.

Он отметил, что процесс отбора будущего Генерального секретаря будет прозрачным. В нем впервые будут принимать участие все 193 государства–члена ООН.

По словам М. Люккетофта, 12-14 апреля государства-члены Генеральной Ассамблеи ООН начнут проводить встречи с кандидатами на этот пост.