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    На пост Генерального секретаря ООН претендуют шесть официальных кандидатов

    12-14 апреля государства-члены ООН начнут проводить встречи с кандидатами

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день на пост Генерального секретаря ООН претендуют шесть официальных кандидатов. Все они из региона Восточной Европы. Как сообщает Report, об этом на брифинге для журналистов заявил  председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Могенс Люккетофт.

    "У нас шесть официальных кандидатов. Все они из Восточной Европы. Три женщины и трое мужчин. Это Срджян Керим из бывшей югославской Республики Македония, Весна Пусич из Хорватии, Игор Лукшич из Черногории, Данило Тюрк из Словении, Ирина Бокова из Болгарии и Наталья Герман из Республики Молдова", - заявил Могенс Люккетофт.

    Он отметил, что процесс отбора будущего Генерального секретаря будет прозрачным. В нем впервые будут принимать участие все 193 государства–члена ООН.

    По словам М. Люккетофта, 12-14 апреля государства-члены Генеральной Ассамблеи ООН начнут проводить встречи с кандидатами на этот пост.

     

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