 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На посольство Франции в Буркина-Фасо совершено нападение

    Также сообщается о взрыве и перестрелке близ штаб-квартиры армии в Уагадугу

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Посольство Франции и Французский институт в столице Буркина-Фасо подверглись нападению. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Facebook дипломатического представительства Франции.

    "Идет нападение на посольство Франции и Французский институт. Оставайтесь там, где вы находитесь в данный момент", - гласит короткая запись.

    Ранее агентство Reuters сообщило о взрыве и перестрелке близ штаб-квартиры армии Буркина-Фасо в столице страны - Уагадугу. По его данным, нападение совершила группа людей в масках. 

    Очевидцы сообщают о том, что в здании штаб-квартиры начался пожар.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi