На посольство Франции в Буркина-Фасо совершено нападение

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Посольство Франции и Французский институт в столице Буркина-Фасо подверглись нападению.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Facebook дипломатического представительства Франции.
"Идет нападение на посольство Франции и Французский институт. Оставайтесь там, где вы находитесь в данный момент", - гласит короткая запись.
Ранее агентство Reuters сообщило о взрыве и перестрелке близ штаб-квартиры армии Буркина-Фасо в столице страны - Уагадугу. По его данным, нападение совершила группа людей в масках.
Очевидцы сообщают о том, что в здании штаб-квартиры начался пожар.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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