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На посла ЕС в Судане совершено нападение

На посла ЕС в Судане совершено нападение Посол ЕС в Судане подвергся нападению в своей резиденции.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 00:33
На посла ЕС в Судане совершено нападение

Посол ЕС в Судане подвергся нападению в своей резиденции.

Как передает Report, об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в своем Twitter.

"Несколько часов назад на посла Евросоюза в Судане было совершено нападение в его резиденции. Это является грубым нарушением Венской конвенции", - написал глава евродипломатии.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане остаются напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре 2020 года. В Судане нет действующего правительства с октября 2021 года, - тогда военные отправили в отставку переходное правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока и объявили чрезвычайное положение.

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