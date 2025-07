На полях саммита в Ханкенди: Пакистан и Узбекистан договорились об углублении партнерства

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в кулуарах 17-го саммита ОЭС в Ханкенди.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"Мы договорились углубить наше прочное партнерство во всех областях, представляющих взаимный интерес, особенно в сфере торговли, транспортного сообщения, энергетики, культуры и знакового проекта строительства трансафганской железной дороги", - написал Шариф.