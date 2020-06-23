На "полях" G20 пройдет саммит лидеров РФ, Индии и Китая

Саммит лидеров России, Индии и Китая (РИК) запланирован "на полях" G20, до него пройдет встреча министров иностранных дел.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По организационной стороне дела условились, что эта видеоконференция не подменяет личную очную встречу министров иностранных дел, которая должна состояться до саммита РИК. А саммит очередной наши китайские коллеги предложили провести "на полях" очередной встречи в верхах "Группы двадцати", как это и было в 2018-2019 годах, когда "на полях" "двадцатки" три лидера - лидеры России, Индии и Китая - проводили свои традиционные встречи", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел РИК.