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На польско-украинской границе откроют новый пункт пропуска

На польско-украинской границе откроют новый пункт пропуска Новый пункт пропуска "Нижанковичи-Мальховице" на границе Украины и Польши планируют открыть до конца 2022 года. Сначала будет осуществляться пропуск через госграницу легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонн.
Другие страны
24 октября 2022 г. 13:50
На польско-украинской границе откроют новый пункт пропуска

Новый пункт пропуска "Нижанковичи-Мальховице" на границе Украины и Польши планируют открыть до конца 2022 года. Сначала будет осуществляться пропуск через госграницу легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонн.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

"Ожидается, что новый пункт пропуска позволит существенно разгрузить существующие пункты и ускорить грузовую и пассажирскую логистику на украино-польской границе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день строительство пункта пропуска фактически завершено, остается только обустройство дорожной и вспомогательной инфраструктуры. Сейчас продолжаются работы по обустройству участка дороги Нижанковичи-Дрогобыч-Стрый, ведущей к новому пункту пропуска.

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