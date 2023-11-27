О нас

На польско-украинской границе образовалась очередь из двух тысяч грузовиков

На польско-украинской границе образовалась очередь из двух тысяч грузовиков Свыше двух тысяч грузовиков, ожидая въезда в Украину, скопились в очереди на польско-украинской границе.
Другие страны
27 ноября 2023 г. 01:44
На польско-украинской границе образовалась очередь из двух тысяч грузовиков

Свыше двух тысяч грузовиков, ожидая въезда в Украину, скопились в очереди на польско-украинской границе.

Как передает Report, об этом, ссылаясь на украинские власти, сообщает издание "Европейская правда".

Бастующие польские грузоперевозчики заблокировали три контрольно-пропускных пункта. Из-за этого представители министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков вынуждены были раздать находящимся в заблокированных автомобилях водителям 2,5 тыс. литров воды, 1,2 тыс. обедов, а также медикаменты.

В настоящее время на пунктах пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Корчева - Краковец" и "Рава-Русская - Гребенное" в очереди находятся более 2,1 тыс. грузовых машин.

Отметим, что проблема с проездом украинских большегрузов продолжается уже более трех недель. Польские перевозчики разместили на трех пропускных пунктах от 20 до 50 грузовиков, чтобы помешать движению украинских фур. Местные предприниматели требуют, чтобы власти удовлетворили их требования, так как из-за российского вторжения и льгот украинских перевозчиков они потеряли свой источник дохода. Блокада продлится до 3 января. Присоединиться к протестам обещают и польские фермеры.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi