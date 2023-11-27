На польско-украинской границе образовалась очередь из двух тысяч грузовиков

Свыше двух тысяч грузовиков, ожидая въезда в Украину, скопились в очереди на польско-украинской границе.

Свыше двух тысяч грузовиков, ожидая въезда в Украину, скопились в очереди на польско-украинской границе.

Как передает Report, об этом, ссылаясь на украинские власти, сообщает издание "Европейская правда".

Бастующие польские грузоперевозчики заблокировали три контрольно-пропускных пункта. Из-за этого представители министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков вынуждены были раздать находящимся в заблокированных автомобилях водителям 2,5 тыс. литров воды, 1,2 тыс. обедов, а также медикаменты.

В настоящее время на пунктах пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Корчева - Краковец" и "Рава-Русская - Гребенное" в очереди находятся более 2,1 тыс. грузовых машин.

Отметим, что проблема с проездом украинских большегрузов продолжается уже более трех недель. Польские перевозчики разместили на трех пропускных пунктах от 20 до 50 грузовиков, чтобы помешать движению украинских фур. Местные предприниматели требуют, чтобы власти удовлетворили их требования, так как из-за российского вторжения и льгот украинских перевозчиков они потеряли свой источник дохода. Блокада продлится до 3 января. Присоединиться к протестам обещают и польские фермеры.