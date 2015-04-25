На пограничном терминале между Ираком и Иорданией взорвались три заминированных автомобиля

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Серия терактов совершена в районе пограничного терминала между Ираком и Иорданией. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спутниковый телеканал Al Arabiya.

По его данным, на переходе Тарбиль (западная провинция Анбар) подорваны три заминированных автомобиля.

Согласно поступающей информации, атака, которую совершили боевики-смертники группировки "Исламское государство", была направлена против охранявших КПП иракских военнослужащих. О погибших и пострадавших информации пока не поступало.

Ежедневно через терминал в Тарбиле в обе стороны проходят десятки грузовиков с грузами и нефтепродуктами.