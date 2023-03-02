На побережье Японии обнаружили еще один металлический шар

Власти префектуры Кагосима на юго-западе Японии обнаружили на побережье одного из местных островов металлический шар диаметром примерно 1,5 м, происхождение и предназначение которого остаются неизвестными.

Власти префектуры Кагосима на юго-западе Японии обнаружили на побережье одного из местных островов металлический шар диаметром примерно 1,5 м, происхождение и предназначение которого остаются неизвестными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал Fuji TV.

21 февраля похожий шар был найден на побережье префектуры Сидзуока в центральной части страны. Власти Кагосимы в результате проверки обнаружили, что найденный шар полый внутри, однако он настольно тяжелый, что его трудно сдвинуть с места. Согласно одному из предположений, это может быть морской буй, который выбросило на берег.

Ранее власти Сидзуоки высказали опасение, что найденный предмет может нести угрозу взрыва. Однако впоследствии внутри него не обнаружили взрывчатых веществ.